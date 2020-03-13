شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بأكثر من 1% مع الاستعداد لبيان هام من "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل الترقب بالأسواق العالمية للمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيننعقد في وقت لاحق الجمعة.



وذكرت مصادر مطلعة لـ"إن بي سي نيوز" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعقد مؤتمراً صحفياً سيعلن من خلاله حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس "كورونا".

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ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشن" على أن البيت الأبيض والكونجرس بمشرعيه من الديمقراطيين والجمهوريين يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي المستجد على الاقتصاد الأكبر في العالم.



من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية عن انخفاض أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال مارس/آذار نتيجة تراجع تكاليف النفط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل ستوى عند 97.3 نقطة.