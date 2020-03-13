شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تعلن ارتفاعاً طفيفاً في عدد حفارات النفط في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات الخام في أمريكا هذا الأسبوع بحفار واحد إلى 683.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 107 حفارات، بينما تراجع إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بحفار واحد إلى 792.

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