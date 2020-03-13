شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لكنه يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة لكن الخام يتجه نحو تسجيل خسائر فادحة على أساس أسبوعي، وذلك بفعل انهيار اتفاق "أوبك" والمخاوف بشأن الطلب العالمي على خلفية تفشي فيروس "كورونا".



كانت "أوبك" قد أخفقت في إقناع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بزيادة خفض الإنتاج لمواجهة تأثير "كورونا" على الطلب والأسعار.



وأبدت روسيا رفضها لتعميق خفض الإنتاج مشيرة إلى أننه لن يجدي نفعاً في السوق، لكنها أشارت إلى مراقبتها للتطورات عن كثب.

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وعلى أثر ذلك، دخلت السعودية في حرب أسعار مع روسيا حيث أغرقت المملكة السوق بإمداداتها من الخام مما دفع الأسعار إلى تراجع حاد.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 683 هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 32.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.8 دولار وأقل سعر عند 30.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.8% إلى 34.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.7 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.