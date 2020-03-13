شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية مؤقتة ليختبر الدعم الفرعي 32.13، ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 31.07، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 34.50 وتمتد إلى 38.04، بينما كسر 31.07 سيضغط على السعر لتكبّد خسائر جديدة تبدأ أهدافها عند 30.00 وتمتد إلى 27.67.

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