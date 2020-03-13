شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الذهب لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1555.00 ويستقر دونه، حيث لامس مستوى 1508.86 الذي يمثّل الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد، حيث يجري محاولات لكسره، مع الإشارة إلى أن تأكيد كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1453.10 كمحطة سلبية تالية، ممهداً الطريق أمام التحول نحو الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.

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