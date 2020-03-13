شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض ليضغط على مستوى الدعم المحوري 1.1050، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو اختبار القاع المسجّل مؤخراً عند 1.0778 كمحطة رئيسية أولى.

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