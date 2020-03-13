شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر الفضة يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الفضة خسائر حادة بعد كسر مستوى 15.55، ليقترب من هدفنا السلبي المنتظر عند 14.28، مسجلاً انخفاض قوي تأثر بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع الإشارة إلى أننا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، بينما يمثل اختراق 15.55 مفتاح أولي للتعافي وإيقاف نزيف الخسائر الحالي.

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