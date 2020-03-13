شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الاسترليني يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2325 ويضغط سلباً عليه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى المتوسط، حيث يمثل تأكيد كسر هذا المستوى مفتاح الاندفاع نحو 1.1960، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.2553 مبدئياً.

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