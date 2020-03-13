شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رغم الأمطار.. مدينتى "فلة شمعة منورة" والسر مخرات السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم تثبت مجموعة طلعت مصطفى القابضة سبب ريادتها القطاع العقارى، والإقبال الكبير من المواطنين للإسراع للحجز بأى وحدات تطرحها المجموعة، فرغم مشاكل مياه الأمطار التي تعانى منها أغلب مناطق مصر حالياً نتيجة موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد منذ أمس إلا أن شوارع مدينتي وكأنها في دولة أخرى، ولا توجد بها أي آثار لسقوط الأمطار.

وعرضت إحدى صفحات سكان مدينتي، فيديو لجولة لأحد السكان داخل شوارع المشروع، ظهرت خلالها بدون تجمعات لمياه الأمطار، بل بالعكس جعلت المياه المساحات الخضراء وكأنها لوحة مرسومة لجمال الطبيعة، وهو ما دفع البعض للتعليق :"مدينتي فلة شمعة منورة".

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سبب هذا الإنجاز الضخم، والذى قد لا تجده في أي مشروعات عقارية لمنافسين آخرين، كشفه هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهو مراعاة المجموعة عند تخطيط مدينتى مجرات السيول، إذ كانت توجد مخرات سيول قبل تخطيط المدينة، تم الحفاظ عليها خلال مراحل الإنشاء، بل أيضاً تم تجميلها بعدد من الشجيرات الصغيرة التي حولتها لنهر صغير، لفت أنظار السكان لجمال تصميمه وروعة تنفيذه، والأهم عدم تأثرهم بمياه الأمطار.

وبجانب المخرات، تضم تصميم مدينتي شبكة صرف أمطار كاملة، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدامها فى رى المساحات الخضراء الواسعة بمدينتى.