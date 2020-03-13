شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 797.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.3%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 542.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 527.6 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 390.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 355.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 246.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 223.8 مليون جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة 185.3 مليون جنيه بنسبة 4%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 175.1 مليون جنيه، و 138.6 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.8%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.