شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يواصل التراجع تحسباً لتفشي وباء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي، وذلك في ظل الهلع المستمر في الأسواق العالمية تحسباً لتفشي وباء "كورونا".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع تحول فيروس "كورونا" إلى صورة وبائية نتيجة انتشاره السريع في جميع قارات العالم عدا "أنتاركتيكا".



وذكرت مصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ينوي عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم سيعلن من خلاله حالة الطوارئ في البلاد بسبب "كورونا".

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وتحاول المزيد من الحكومات والبنوك المركزية مواجهة تأثير "كورونا" على اقتصاداتها عن طريق قرارات السياسة النقدية بخفض الفائدة وبالسياسة المالية من خلال إطلاق براتمج تحفيز للشركات والبنوك.



وكان البنك المركزي النرويجي أحدث من خفضوا الفائدة اليوم بعد قرار مماثل من بنوك مركزية عالمية أبرزها الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7162، وسجل أعلى سعر عند 0.7257 وأقل سعر عند 0.7142.