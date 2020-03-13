شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تدرس تجديد فرض رسم صادر على الجلود البيضاء فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس وزارة التجارة والصناعة تجديد فرض رسم الصادر على الجلود ذات اللون الأبيض والمقرر الإعلان عنه قبل شهر مايو المقبل، بعد انتهاء مدة رسم الصادر المقررة منذ العام الماضى مايو 2019، وتبلغ قيمة الرسوم 250 جنيه لقطعة الجلد الأبيض فقط، وليس باقى الأنواع من الجلود .

وأرسلت الوزارة خطابات إلى المصدرين للتعرف على آرائهم فى مد رسم الصادر على تصدير الجلود البيضاء حتى مايو 2021 أو انتهاء الرسم مايو من العام الجارى، وحجم الخسائر التى تتعرض لها الصناعة فى حالة إلغاء الرسوم على الصادرات بعد توجيه إنتاج الجلود للتصدير بالخارج.

وقال محمد الفولى نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المجلس رفع توصياته إلى وزيرة التجارة والصناعة بضرورة استمرار فرض رسم الصادر على الجلود البيضاء والتى تحتاجها الصناعة المصرية أكثر من التصدير للخارج، خاصة مع دخولها فى الإنتاج ودعم القيمة المضافة من المنتج المحلى للصناعة المصرية

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وأضاف الفولى، أن رسم الصادر المفروض منذ العام الماضى يتم على كل قطعة جلد سواء البقرى أو الجاموسى ذات اللون الأبيض وتقدر بنحو 250 جنيه للقطعة فى حالة التصدير لأى دولة على مستوى العالم ، موضحا أن المصنعون وجدوا فى توصياتهم توفير هذا النوع من الجلد المصرى تام الصنع ذات الجودة المرتفعة إلى الصناعة المصرية والخروج بمنتجات ذات جودة محلية تنافس المنتجات الأجنبية الأخرى.

وأوصى نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية والحكومية من المنتجين وطرح منتجات جلدية بأسعار مخفضة على المستهلكين، لدعم الصناعة المحلية من جانب، وتحريك الأسواق من الركود على الجانب الآخر، مما يساعد على تصريف كافة البضائع والمخزون لدى المصنعين، ودعم القوى الشرائية من المستهلكين على كافة المستويات الاقتصادية.