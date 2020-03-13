شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحر الأحمر: الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بكافة المناطق بمدينة الغردقة، وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق.

وأكد المهندس محمد عيسى القائم بأعمال رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلانها لحالة الطوارئ والتعامل الفورى مع أى تقلبات فى الطقس، كما تتلقى الشركة طوال 24 ساعة جميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125.

ومن جهة أخرى تبذل الشركة قصارى جهدها لعدم تعرض أى مدينة من مدن المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، وتواصل فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى والأزمات الطوارئ عملها بنظام النوبتجيات طوال اليوم للتعامل مع أى تقلبات فى الطقس على الفور.

وفى ذات السياق تواصل كافة فروع الشركة بجميع مدن المحافظة جاهزيتها من خلال السيارات والمعدات والأفراد لمواجهة أى طقس سيئ قد تتعرض له إحدى المدن.

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وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكافة المعدات والامكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكافة الشركات التابعة، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف اعمال نزح مياه الامطار، وسحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والانفاق ومنازل الكبارى والمناطق الساخنة أولا بأول، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.

وتابع أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكافة الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى جميع المحافظات تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه وعدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالاسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالاقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.