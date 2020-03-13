شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيل جيتس توقع كارثة كورونا قبل خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى أكثر من 100 دولة حول العالم، وإصابة نحو 132 ألف حالة، وتسببه فى وفاة أكثر من 5000 شخص، وتصنيف منظمة الصحة العالمية للفيروس "كوباء عالمى"، والخسائر الفادحة التى ألحقها انتشار الفيروس، بأسواق المال العالمية، يوضح فيديو متداول، يرجع تاريخ تسجيله إلى قبل 5 سنوات، للملياردير الأمريكى الشهير، بيل جيتس، أن العالم غير مستعد للتعامل مع الأوبئة.

وفى أحد مؤتمرات TED Talks الشهيرة، عام 2015، قال الملياردير الأمريكى، بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، "عندما كنت صغيرًا، الكوارث التى كنا قلقين بشأنها، أكثر من غيرها، كانت الحروب النووية، واليوم، أكبر خطر لكارثة عالمية، لا تبدو الحرب النووية، ولكن "الفيروسات"".

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ولفت بيل جيتس، فى الخطاب الموجه إلى جمهور يمتلأ به أحد المسارح، إلى أنه "إذا كان هناك أى شيئ سوف يقتل أكثر من 10 ملايين شخص، فى العقود القليلة القادمة، من المرجح أنه سيكون فيروس شديد العدوى، بدلًا من الحرب"، قائلًا " ليست صواريخ، بل ميكروبات، وجزء من السبب فى ذلك أننا استثمرنا مبلغًا كبيرًا فى مجال الكشف النووى، واستثمرنا القليل جدًا فى نظام يساعد على منع الوباء، ونحن لسنا مستعدون للوباء القادم".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، وأن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، حيث أن أغلب حالات الإصابة سجلت فى الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف حالة.