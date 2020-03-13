شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات بعد خسائر فادحة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة لتعوض جزءا من الخسائر الفادحة التي سجلتها أمس والتي اعتبرت الأكبر على أساس يومي منذ عام 1987.



وتلقت "وول ستريت" دعماً من تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشن" بأن البيت الأبيض والكونجرس يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشلأن حزمة التمويل المتعلقة بمواجهة تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.

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وأضاف "منوشن" بأن المبيعات المكثفة والخسائر الفادحة التي تعرضت لها "وول ستريت" في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة عظيمة للشراء والاستثمار على غرار ما حدث عام 1987.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال فبراير/شباط.



وعلى صعيد التتعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% (ما يعادل 717 نقطة) إلى 21885 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 3.7% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 7472 نقطة، في حين ارتفع "S&P 500" بنسبة 3.8% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 2575 نقطة.