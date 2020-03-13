الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تقفز بعد أسوأ خسائرها اليومية منذ 30 عاما

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي اليوم الجمعة بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاما مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 773.20 نقطة بما يعادل 3.65 بالمئة ليفتح عند 21973.82 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.35 نقطة أو 3.60 بالمئة مسجلا 2569.99 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 408.59 نقطة أو 5.67 بالمئة إلى 7610.39 نقطة.

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