شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6300، ويستمر مؤشر ستوكاستيك باكتساب العزم الإيجابي، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 0.6390 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.6670 ثم 0.6905، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6225 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير والمتوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6250 والمقاومة 0.6400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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