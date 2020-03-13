شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليبدأ اختبار مستوى 36.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 38.00 ثم 41.17، في حين يمثّل الثبات فوق 33.56 شرط رئيسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

يجب الانتباه إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الميل الصاعد المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 38.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد