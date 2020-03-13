شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستقر سعر النفط فوق المتوسط المتحرك 50، ليحصل على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا الإيجابية التالية عند 34.50 وتمتد إلى 38.04.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه اللحظي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 31.07 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.30 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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