شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون مستويات 16.33 و16.52، فإن الضغط السلبي سيبقى مرجحاً على المدى القصير والمتوسط، مع التذكير بأن السعر يتأثر بنموذج القمة المزدوجة المكتمل بكسر المستوى الأخير، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز مستوى 15.55 لتعزيز فرص التوجه نحو 14.28 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط