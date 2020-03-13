شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1585.00 منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 1555.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن اختراق مستويات 1599.10 ثم 1633.60 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 1689.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد