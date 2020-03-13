كوكاكولا يحطم مستويات الدعم التي تقف أمامه – تحليل – 13-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كوكاكولا (KO) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.67% بما يعادل -5.05 نقطة ليستقر عند سعر 47.16 دولار، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 44.40.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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