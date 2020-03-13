شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يكسر دعم محوري – تحليل – 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -14.83% بما يعادل -7.53 نقطة ليستقر عند سعر 43.26 دولار ليغلق السهم عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، وليكسر مستوى الدعم المحوري 48.45، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 48.45، ليستهدف مستوى الدعم 34.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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