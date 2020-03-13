شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يصل لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات – تحليل – 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصل السهم لأدنى مستوياته منذ عام 2016، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -7.87% بما يعادل -7.92 نقطة ليستقر عند سعر 92.77 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 101.30، ليستهدف الدعم 87.79 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط