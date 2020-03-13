شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يصل لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات – تحليل – 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصل السهم لأدنى مستوياته منذ عام 2016، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -7.87% بما يعادل -7.92 نقطة ليستقر عند سعر 92.77 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 101.30، ليستهدف الدعم 87.79 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر كاتربللر يصل لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات – تحليل – 13-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.