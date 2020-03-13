شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو ينخفض بعد كسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم بايدو (BIDU) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -8.55% بما يعادل -9.25 نقطة ليستقر عند سعر 99.00 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.00، طيلة ثبات المقاومة 113.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط