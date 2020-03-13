شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 13-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سقط سهم ثري إم (MMM) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.28% بما يعادل -13.66 نقطة ليستقر عند سعر 133.58 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 143.54، ليستهدف مستوى الدعم 118.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط