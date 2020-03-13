شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي بشكل حاد، وذلك في ظل المبيعات المكثفة التي تعرضت لها أسواق الأسهم والمعادن النفيسة والصناعية في الآونة الأخيرة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم فيروس "كورونا" الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً يستدعي بذل المزيد من الجهود والإجراءات لاحتوائه.

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وأكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" على أن الكونجرس والبيت الأبيض يقتربان ممن التوصل إلى اتفاق بشان حزمة التحفيز الماليةة التي تهدف لمواجهة تأثير فيروس "كورونا".



وكانت مؤسسة بحثية قد توقعت انخفاض مبيعات السيارات في الأسواق العالمية خللال العام الجاري بسبب "كورونا" الأمر الذي يؤثر سلبيا في الطلب على البلاديوم المستخدم في صناعة مكونات تخفض انبعاثات العوادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:21 بتوققيت جرينتش بنسبة 6.8% إلى 1785 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1954.9 دولار وأقل سعر عند 1750 دولارا.