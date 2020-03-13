شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لكنها بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2008 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بفضل عمليات اصطياد الصفقات بأسعار رخيصة ، لكنها بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2008 ،بفعل مخاوف وجود فائض قياسي بالسوق ، بعد انهيار تحالف أوبك بلس واتجاه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج ،فى الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي على نحو متزايد بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 33.69$ ، من مستوى الافتتاح عند 31.03$، وسجل أدنى مستوي عند 30.37$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 35.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 32.75$ ، وسجل أدنى مستوي عند 32.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 6.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل قرار الولايات المتحدة حظر السفر من أوروبا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى الآن بمتوسط 22% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

السبب الرئيسي فى تلك الخسارة الأسبوعية الأكبر فى حوالي 12 عاما ، تصاعد مخاوف وجود فائض قياسي بالسوق ،بأكبر من الفائض الذي حدث عام 2014 ،والذي أفقد أسعار النفط حينها نحو نصف قيمتها.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ،بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

وأضافت المجموعة إن التنبؤ بسوق النفط فى الوقت الحالي أشد وطأة مما كان عليه فى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عندما بدأت حرب الأسعار حينها ،والأمر يصل حاليا إلى ذروته مع الانهيار الكبير فى الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وخفضت المجموعة الأمريكية توقعات سعر خام برنت فى الربعين الثاني والثالث من هذا العام إلى 30$ للبرميل ،وقالت إن الأسعار قد تنخفض إلى 20$ للبرميل.

انتهى اجتماع تحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي فى فيينا بدون أي قرارات بشأن تخفيضات الإنتاج الموجود حاليا ،والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها فى نهاية الشهر الجاري ، بعد رفض روسيا المشاركة فى تنفيذ اقتراح خفض إضافي لدعم السوق ووقف انهيار الأسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قد أوصت بضرورة إجراء خفض إضافي بحوالي 1.5 مليون برميل ، وهو أكبر تقليص منذ ذروة الأزمة العالمية فى عام 2008 ،ليرتفع إجمالي التخفيضات إلى 3.2 مليون برميل يوميا ،تنفذ اعتبارا من 1 نيسان/أبريل حتى 30 حزيران/يونيو القادم.

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واشترطت المنظمة العالمية للمضي قدما فى تنفيذ تلك التوصية ، ضرورة مشاركة حلفائها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ،وأصرت موسكو على موقفها الرافض لهذا الاقتراح والاكتفاء فقط بتمديد التخفيضات الحالية حتى نهاية هذا العام.

وبعد فشل الاجتماع وانهيار هذا التحالف العالمي، فمن المتوقع أن يتحرك كل منتج نفطي بشكل منفرد للحفاظ على حصته السوقية دون الاهتمام بالأسعار، الأمر الذي ينذر باندلاع حرب أسعار عالمية.

قال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" إنه اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل سوف نبدأ العمل دون مراعاة الحصص أو التخفيضات التي كانت قائمة فى وقت سابق.

وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم السبت عن تخفيضات هائلة فى أسعار البيع الرسمية لشهر نيسان/أبريل ،وقالت إنها تستعد لزيادة إنتاجها إلى ما يزيد عن 10 مليون برميل يوميا.

ووفقا لوكالة "رويترز" تضخ السعودية 9.7 مليون برميل فى آذار/مارس الجاري ،ولديها القدرة على زيادة إنتاجها فورا إلى حوالي 12.5مليون برميل يوميا ،والسعودية حاليا ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وقال الرئيس التنفيذ لشركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" يوم الأربعاء إن أكبر شركة نفط فى العالم تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالي.

وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" إنها تخطط لزيادة مبيعات الخام إلى ما يزيد عن 4 مليون برميل يوميا ،وتسريع الإنتاج بمقدار الربع إلى حوالي 5 مليون برميل يوميا.

وفى روسيا اجتمع منتجو النفط المحليون مع وزير الطاقة الكسندر نوفاك يوم الخميس لكنهم لم يناقشوا العودة إلى التعاون مع أوبك ،وقال رئيس شركة جازبروم إنهم يخططون لزيادة الإنتاج فى نيسان/أبريل المقبل.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلق جميع رحلات السفر من أوروبا ، ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وقالت رابطة صناعة الطيران الأمريكي، إن حظر السفر الذي يستثني المملكة المتحدة البريطانية ، سيحلق الضرر الشديد بشركات الطيران الأمريكية.

ويعني المزيد من التحرك الدولي فى إجراءات حظر السفر وفرض القيود على الرحلات ، هبوطا أخر فى مستويات الطلب على الوقود ،وسوق النفط يواجه بالفعل منذ اندلاع فيروس كورونا فى الصين تراجعا حادا فى مستويات الطلب العالمي.