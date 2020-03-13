شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2016 بفضل طلب العملة الأكثر سيولة فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفضل تسارع الطلب على العملة الأكثر سيولة فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 97.95 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.34 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.31 نقطة ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.9% ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

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والمكسب الأسبوعي الأضخم فى حوالي أربع سنوات يأتي بفضل تسارع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث واجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وتكبدت الأسهم الأمريكية بالأمس أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ عام 1987 ، وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسارة يومية على الإطلاق ، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءا عالميا ،وقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

ومن أجل مواجهة النقص فى السيولة الناتج من الخسائر الفادحة فى أسواق الأسهم ، تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس لتوفير سيولة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي على المدى القصير ، بالإضافة إلى تغيير آجال أدوات الخزانة التي يشتريها.

ويدعم أيضا ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ، استمرار تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،والذي سجل يوم الجمعة مستوي 0.977% مقتربا من التداول مجددا فوق حاجز الواحد بالمئة ، وانخفض العائد فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.318%.