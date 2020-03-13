شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى 8 أشهر بفعل نزوح السيولة إلى أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثمانية أشهر ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل استمرار نزوح السيولة من سوق المعادن النفيسة إلى أسواق الأسهم لتغطية مراكز شراء بالهامش واستغلال الأسعار الرخيصة فى فتح مراكز شرائية جديدة.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 3.2% إلى مستوي 15.31$ الأدنى منذ 16 تموز/يوليو 2019 ، من مستوي الافتتاح عند 15.81$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 15.86$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 28 شباط/فبراير الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع بعد التخلي عن حاجز 16$ للأوقية.

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على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 11% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

السبب الرئيسي فى تلك الخسارة الأسبوعية الضخمة ،نزوح السيولة المالية من سوق المعادن النفيسة إلى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ،حيث تسارع المستثمرين فى بيع مراكز الذهب والفضة لتغطية مراكز شراء بالهامش واستغلال الأسعار الرخيصة فى فتح مراكز شرائية جديدة فى الأسهم والسندات.

وانخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية بشكل عنيف هذا الأسبوع ، فى طريقها صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي ،وحظر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" السفر من أوروبا لوقف انتشار الفيروس التاجي.