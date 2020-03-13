شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال لقمة العيش.. عمال مصانع بدر يرفعون مياه الأمطار لإنقاذ المنشآت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال العاملون والمسؤولون بالحكومة، إشادة كبيرة على مدار الساعات الماضية في التعامل مع الأحوال الجوية السيئة، التي شهدت البلاد على مدار الساعات الماضية، سواء للإجراءات الاحترازية قبلها أو للتعامل الفوري مع الحوادث والأمطار، وبجانب هؤلاء الأبطال هناك أيضاً أبطال في مصانع القطاع الخاص رفضوا الحصول على الأجازة مدفوعة الأجر، التي منحتها الحكومة لهم، وفضلوا الذهاب إلى المصانع التي غرق بعضها بمياه الأمطار، لرفع المياه قبل إغراق الماكينات وتعطيلها عن العمل.

وبداخل مدينة بدر الصناعية، إحدى كبرى المدن الصناعية في مصر، رفض عمال المصانع الراحة، وظلوا يعملون طوال الليل لرفع المياه قبل إغراقها بعض المصانع، واستخدموا أدوات بسيطة في رفع كميات ضخمة من الأمطار قبل إغراق المصانع، وتسببها في خسائر فادحة وتوقف العمل، ومن ثم رفع الأسعار بسبب قلة المعروض، وبجانب تلك الجهود نجحت جهود إدارة الكهرباء بالمنطقة في التعامل الفوري مع أي أعطال لأكشاك الكهرباء لتوفير مصدر طاقة للمصانع لمساعدة العمال على استكمال مهمتهم في نزح المياه.

ووفقاً لتأكيدات العاملون بتلك المصانع، فأن أصحابها لم يرغموهم على النزول يوم الأجازة، والعمل لساعات طوال الليل بعيداً عن ذويهم في رفع مياه الأمطار عن المصانع، وأن الدافع لهذا الأمر خوفهم على مكان العمل، ورغبتهم في عدم تضرر مصدر رزقهم من مياه الأمطار.

وقررت الحكومة، يوم الأربعاء الماضى، منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الجوية السيئة المتوقعة.

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ولا تزال الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تواصل ضرب البلاد، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار ذروة الموجة اليوم، حيث تتعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة بكافة الأنحاء، تكون رعدية أحيانا، ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وعواصف ترابية.

ومتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً، وأمطار غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.