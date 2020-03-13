4.39 مليـار درهـم تصـرفــات عقـارات دبــي فـي أســبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.39 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 815 مبايعة بقيمة 2.44 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 1.41 مليار درهم و725 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى تليها مبايعة بقيمة 315 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة أم سقيم الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 380 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 110 رهونات أراض بقيمة 1.49 مليار درهم و201 رهن فلل وشقق بقيمة 288.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 266 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 233 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 103 هبات بقيمة 168.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 59 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.