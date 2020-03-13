إكسبو 2020 دبي.. توفير بنية تحتية متطورة للتعاون والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يواصل «إكسبو 2020 دبي» التقدم في كافة العمليات عبر عمليات بناء الأجنحة والبنية التحتية الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وصولاً إلى حصول الاتصالات الآمنة والمشفرة للأجهزة الأمنية، عبر توفير اتصالات آمنة للمتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية المستدامة، لضمان سلامة الملايين من زوار المعرض والمشاركين فيه.

وفي وجود أكثر من 200 مشارك وملايين الزوار، سيشكل إكسبو 2020 دبي منصة للتعاون الدولي والابتكار والشراكات الهادفة التي تساهم في صنع مستقبل أفضل للجميع. وسيستمر الحدث الدولي لمدة ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020.

واختار إكسبو 2020 دبي المجموعة الإماراتية «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، مزوداً رسمياً لأمن الاتصالات في الحدث العالمي المرتقب، حيث ستوفر شبكة اتصالات محمولة آمنة ومشفرة عبر جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي المحمولة باليد التي ستُستخدم أثناء الحدث الأروع في العالم.

وستساهم الشركة في ضمان سلامة الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي والمشاركين فيه، عبر توفير اتصالات آمنة للمتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «سلامة موظفي إكسبو 2020 وزواره غاية في الأهمية. وشراكتنا مع إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، تعكس التزامنا بوعدنا بتقديم واحد من أكثر معارض إكسبو الدولية ابتكاراً في التاريخ - وهي تتمم العديد من اتفاقياتنا الأخرى المصممة لضمان عمليات سلسة وآمنة من لحظة فتحنا أبوابنا للعالم في 20 أكتوبر 2020».

من جانبه قال علي بحلوق، مدير عام «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»: «بصفتنا مزوداً رائداً للاتصالات الآمنة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نفخر كثيراً بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي - أكبر حدث يشهده العالم على الإطلاق. إن قاعدة عملائنا البارزين، التي تشمل جوانب أساسية من البنية التحتية لدولة الإمارات، بما فيها مطارات دبي، وموانئ دبي العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تبرهن على أمان ما نوفره من حلول. ونحن متحمسون لتقديم هذه الخبرة لإكسبو 2020».

وسيشهد معرض إكسبو 2020 تبني مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لوسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز طرق السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتوفير عناصرها للأجيال القادمة، حيث تستعد لإطلاق أول مركبة إسعافية كهربائية صديقة للبيئة لتكون جاهزة للعمل والاستجابة السريعة خلال أكتوبر المقبل خلال الحدث العالمي.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إنه بحث آخر الاستعدادات لهذا الحدث مع القائمين على شركة «واس» WAS الألمانية المطورة للسيارة الكهربائية واستعرض معهم إدخال التعديلات المناسبة ليتلاءم استعمالها مع الأجواء الحارة في الخليج وطبيعة الطقس طوال أيام السنة، بحيث يأتي ذلك متوافقاً مع سياسة دولة الإمارات في تحفيز عوامل الاستدامة في جميع المجالات لاسيما في مجال إدارة الطوارئ وخدمة ونقل المرضى والمساهمة في سرعة الاستجابة.

وأكد الدراي أن إطلاق السيارة الكهربائية يعد الخطوة الثانية في تفعيل الخدمات الكهربائية بالمؤسسة التي أطلقت أولى خدماتها الكهربائية الصديقة للبيئة بداية عام 2019 وهي دراجة كهربائية لا تخلِّف أي انبعاثات ضارة وتعمل بنفس كفاءة المركبات الحالية وتستخدم للتدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة خاصة في أوقات الذروة وأماكن الازدحام الشديد، لافتاً إلى أن دبي هي أول مدينة عربية تستقبل وتتعاقد على اقتناء هذا النوع من سيارات الإسعاف. وقال إن ذلك يأتي في إطار سعي المؤسسة المتواصل لتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها وضمن محور المدينة الخضراء وتبني وسائل نقل صديقة للبيئة واستكمال أسس مدينة دبي الذكية.