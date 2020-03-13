الأسهم تستسلم للأحمر القاني وتدخل نفق «السوق الهابط»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت مؤشرات وول ستريت خسائرها إلى ما دون 4% لفترة وجيزة بعد تدخل الاحتياطي الفدرالي الذي ضخ 500 مليار دولار على شكل تمويلات قصيرة الأجل للبنوك، ما أوقف النزيف الحاد في بورصة نيويورك.

ويبدو أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة حرجة، مع تفاقم الخسائر بين 20% و25% منذ مطلع العام، فيما دخلت الأسواق الأمريكية والأوروبية، مرحلة حرجة من الهبوط الذي وصل إلى 10% في أوروبا وتجاوز 7% في أمريكا.

ورضخت الأسواق المحلية خلال جلسة، أمس الخميس، لضغوط تفاقم موجة التراجع في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار النفط في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أن فيروس «كورونا» تحول إلى وباء عالمي.

وفقد مؤشرا دبي وأبوظبي في جلسة نهاية الأسبوع 7.96% و7.4% على التوالي، لينهيا الأسبوع على خسائر كبيرة؛ حيث هبط مؤشر سوق دبي 17.4%، مقابل 15.5% لمؤشر أبوظبي خلال 4 جلسات.

وانضم المؤشران «ستاندرد اند بورز» و«ناسداك»، أمس الخميس، إلى «داو جونز» بخسائر تفوق 20% عن الذروة، لتدخل وول ستريت في نفق السوق الهابط، وفي نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الصادم بتعليق جميع الرحلات القادمة من أوروبا.

وعند فتح جلسة، أمس الخميس، هبطت المؤشرات الثلاثة بحدة؛ الأمر الذي أوقف التداولات 15 دقيقة (أوتوماتيكياً)، واستأنفت الهبوط الحاد بأكثر من 9%, قبل أن تقلص خسائرها بدعم قرار «الاحتياطي الفيدرالي».

من جهتها، شهدت الأسواق الأوروبية، أمس، تدهوراً يبدو وكأنه لا نهاية له، وتراجعت بورصات باريس 12٫28% وفرانكفورت 12٫24% ولندن 11%. ومقارنة ببداية العام، انخفضت جميع المؤشرات الأوروبية بنحو 25% فيما يمثل انهياراً فعلياً تمثل بهبوط بورصة ميلانو بأكثر من 16.9٪ أمس فقط.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي على انخفاض 4.41% ليكون بذلك قد خسر أكثر من 20% منذ بداية العام. وفي بورصة هونج كونج، انخفض مؤشر هانج سنج، أمس الخميس 3.66%، في حين كانت الخسائر محدودة في البر الرئيسي في الصين (-1.52% في شنجهاي -2.2% في شنتشن).