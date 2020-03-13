شكرا لقرائتكم خبر عن موجـة التراجــع العالميـة «تلفــح» الأســواق المحليـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رضخت الأسواق المحلية خلال جلسة أمس الخميس، لضغوط بيعية تركزت على الأسهم القيادية الكبرى التي دفعت بالمؤشرات العامة للتراجع بنسبة تلامس 8%، متأثرة بتفاقم موجة التراجع في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس «كورونا» تحول لوباء عالمي.

وجاءت عمليات التسييل التي ضغطت على الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي من المستثمرين الأجانب غير العرب، الذي سجلوا محصلة بيعية بنحو 172 مليون درهم، وفي المقابل، سجل المواطنون والعرب محصلة شرائية قوية.

ونشطت سيولة جلسة نهاية الأسبوع لتصل إلى 744.75 مليون درهم في السوقين، عبر تداول 473.4 مليون سهم، نفذت في 6940 صفقة نفذها المستثمرون، وتوزعت السيولة على سوق دبي بنحو 427.8 مليون درهم، بتداول 280 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 316.89 مليون درهم، بتداول 193.5 مليون سهم.

وتصدر «دبي الإسلامي» الشركات الأكثر تداولاً في السوق بنحو 162.7 مليون درهم، ثم «الدار» 81 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 65.88 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 59.86 مليون درهم.

سوق دبي

وافتتح مؤشر سوق دبي المالي على تراجع قوي، ليواصل رحلة الهبوط حتى أغلق منخفضاً بنسبة 7.96%، بما يعادل 175.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2032.1 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية وعلى رأسها العقارات والبنوك.

وسجل قطاع العقار تراجعاً بنسبة 8.95%، مع هبوط أسهم القطاع بنسب متفاوتة، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» 9.8% إلى 2.58 درهم، بتداول 65.88 مليون درهم، و«إعمار مولز» 8.76% إلى 1.25 درهم، و«إعمار للتطوير» 7.4% إلى 2.88 درهم، كما تراجعت «أرابتك» 9.9% و«ديار» 8.4% و«داماك» 8.98%.

وهبط قطاع البنوك 8.08%، متأثراً بتراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» بالحد الأقصى المسموح له للتراجع، بنسبة 10% إلى 8.73 درهم، بتداول 46.3 مليون درهم، كما تراجع «دبي الإسلامي» 8.21% إلى 4.47 درهم، بتداول 162.7 مليون درهم، و«جي إف إتش» 10% إلى 0.639 درهم، و«أملاك» 9.4% كما تراجع «الإثمار» و«المصرف الخليجي» بنسبة 10% لكل سهم.

وانخفض مؤشر الاستثمار 5.22%، مع تراجع «دبي للاستثمار» 4.24% إلى 1.13 درهم، و«سوق دبي المالي» 7.84% إلى 0.623 درهم، و«شعاع كابيتال» 10% إلى 0.567 درهم.

وتراجع مؤشر النقل 8.9%، مع تراجع «العربية للطيران» 8.94% إلى 1.12 درهم، بتداول 59.8 مليون درهم، و«أرامكس» 9.8% إلى 2.66 درهم، فيما سجل «الخليج للملاحة» الارتفاع الوحيد في السوق، بنسبة 5.3% إلى 0.399 درهم.

وانخفض مؤشر الاتصالات 6.11%، مع تراجع سهم «دو» بالنسبة نفسها، ليغلق عند 5.07 درهم. وتراجع مؤشر الخدمات 4.6%، متأثراً بتراجع سهم «تبريد» 6.47% إلى 1.88 درهم، و«أمانات» 2.12% إلى 0.646 درهم. وفي التأمين، تراجع «سلامة» 9.88% و«أمان» 1.39%. وفي السلع، تراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 7.8% إلى 0.118 درهم.

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سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 7.4%، بما يعادل 313.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 3922.18 نقطة، متأثراً بتراجع جميع المؤشرات القطاعية الرئيسية.

وتراجع قطاع البنوك، المؤشر الأكبر وزناً في سوق أبوظبي بنسبة 7.51%، وسط تراجع سهم «أبوظبي الأول» 8.09% إلى 10.9 درهم، بتداول 36.66 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 9.09% إلى 5 دراهم، و«أبوظبي الإسلامي» 8.79% إلى 4.15 درهم.

وانخفض الاستثمار والخدمات المالية 1.8%، مع تراجع «العالمية القابضة» 0.15% إلى 13.52 درهم، و«إشراق» 9.66% إلى 0.215 درهم، و«الواحة» 4.26% إلى 0.9 درهم.

وتراجع قطاع العقار 9.58%، بعدما هبط سهم «الدار العقارية» 9.78% إلى 1.66 درهم، بتداول 81.1 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 7% إلى 0.372 درهم.

وتراجع الاتصالات 8.84%، مع تراجع سهم «مجموعة اتصالات» بنفس النسبة، عند 13 درهماً، وسط تداولات بقيمة 43 مليوناً.

وتراجع الطاقة 7.5%، متأثراً بتراجع جماعي لأسهم القطاع، حيث انخفض «دانة غاز» 9.7% إلى 0.64 درهم، و«طاقة» 2.3% إلى 0.585 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 6.25% إلى 2.7 درهم.

وصعد سهم «أسمنت رأس الخيمة» وحيداً في السوق بنسبة 14.17% إلى 0.685 درهم، بينما تراجعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة تجاوزت ال 9%.

التداولاتوأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع في السوقين، ما سجل صافي استثمار كمحصلة بنحو 172 مليون درهم، منها 85 مليون درهم في أبوظبي و 86.7 مليون درهم في دبي. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 108.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 280.6 مليون درهم.

وأشار البيانات إلى أن المواطنين، سجلوا محصلة شرائية بقيمة 149 مليون درهم، منها 82.5 مليون درهم في أبوظبي، و 66.55 مليون درهم في دبي، بعدما بلغت مشترياتهم نحو 540 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 391 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية بقيمة 23.4 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم في أبوظبي، و 18.3 مليون درهم دبي.

واتجهت المؤسسات نحو التسييل، مسجلة محصلة بيعية بنحو 67.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 294.4 مليون درهم، ومبيعات ب 362 مليون درهم.