0.11 % انخفاضـاً فـي الرقـم القياسـي لتكاليـف البنـاء بدبـي 2019

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي، انخفاضاً بنسبة 0.11% حيث بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف البناء 107.60 خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 107.74 وقد سجل الرقم القياسي العام للمباني غير السكنية انخفاضاً بلغ 0.29% وللمباني السكنية بنسبة 0.06% مقارنة بالعام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف البناء إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في عمليات البناء حيث سجلت انخفاضاً بلغ 0.98% خلال العام مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.07% والذي نتج عن انخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.97% والفلزات القاعدية أو الأساسية بنسبة 6.59% والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية 5.02% والمعدات الكهربائية 2.49% والخشب ومنتجات الخشب عدا الأثاث 1.17% ومنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 1.03% وأسعار الأثاث بنسبة 0.82% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.73%. بينما ارتفعت تكاليف أجور المعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 1.20% مقارنة بالعام السابق نتيجة لارتفاع أجور العمالة بنسبة 2.30%.
الربع الرابع
وكان ذات الرقم قد سجل انخفاضاً 0.64% خلال الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 1.07% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 1.80% ومجموعة الصناعة التحويلية 1.02%. وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت 0.66% للمباني السكنية حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 1.08% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 1.80% ومجموعة الصناعة التحويلية 1.04%.
كما سجل انخفاضاً 0.54% للمباني غير السكنية ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 1.01% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.97%.
انخفاض أسعار الخامات
وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الرابع 2019 مع الربع الرابع 2018، نلاحظ انخفاض تكاليف البناء 1.73% ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 2.26% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 3.98% ومجموعة الصناعة التحويلية 2.16%. كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى 0.94% نتيجة لانخفاض تكلفة استئجار المعدات 1.77%.
وانخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية 1.67% وقد ساهم في ذلك انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية 2.27% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 3.98% ومجموعة الصناعة التحويلية 2.17%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى 0.71% نتيجة للانخفاض في تكلفة استئجار المعدات 1.77%.
كذلك سجل الرقم القياسي انخفاضاً 1.92% للمباني غير السكنية ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية 2.22% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 3.98% ومجموعة الصناعة التحويلية 2.13%. كذلك انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى 1.59% نتيجة للانخفاض في تكلفة استئجار المعدات 1.77%.
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