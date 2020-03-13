تراجع حاد بأسهم شركات الطيران الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت بحدة أسهم شركات الطيران الأوروبية، بعد القرار الأمريكي فرض قيود سفر من وإلى أوروبا. وقاد التراجعات سهم الخطوط النرويجية الذي هبط 21%، فيما تراجعت أسهم «الخطوط البريطانية» و«الفرنسية» و«إيزي جت» بحوالي 6%.

وحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء، السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يوماً، في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا. وقال في خطاب إلى الأمريكيين: «من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سنعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة».

واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر؛ إذ قال إن هذا القرار «لا ينطبق على المملكة المتحدة». وأضاف أن هذه القيود تشمل أيضاً «الحجم الهائل للتجارة والشحن» بين أوروبا والولايات المتحدة، و«أشياء أخرى مختلفة، ريثما نحصل على الموافقة».

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً أنه «يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي».