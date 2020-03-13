شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلع» يهوي بالبلاديوم 11% والذهب 3.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى البلاديوم أكثر من 11% يوم أمس الخميس، متجهاً صوب أكبر انخفاض يومي له منذ 2008، في حين فقد الذهب أكثر من ثلاثة في المئة مع حظر الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا بسبب انتشار الفيروس، ما دفع المستثمرين القلقين لتسييل شتى الأصول. وانضمت المعادن النفيسة الأخرى إلى موجة التراجع الحاد،
ليهبط البلاتين أكثر من 7% والفضة أكثر من 6%.
كان المعدن النفيس تجاوز 1700 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أواخر 2012 يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تراجع أسعار النفط وزيادة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم.
ونزلت الفضة 5.3% إلى 15.86 دولار، أقل سعر لها منذ 17 يوليو/ تموز. (رويترز)
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