أمريكا توفر قروضاً بـ 50 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، توفر الولايات المتحدة قروضاً بقيمة 50 مليار دولار للشركات المتوسطة والصغيرة، وتمنح الأفراد مع الشركات المتوسطة والصغيرة مهل سماح على القروض تصل إلى 3 أشهر.

وفي تغريدة له على تويتر أمس الخميس، يأمل ترامب الموافقة على خطة خفض الضرائب على الرواتب، من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُطمئن بأن القيود على السفر إلى أوروبا لن تؤثر في التجارة فهي قيود على الناس لا البضائع، بحسب كلامه.

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كما ذكرت رويترز أن الرئيس الأمريكي، وضمن مواجهة الضغوط المتصاعدة لاتخاذ إجراء في مواجهة انتشار فيروس كورونا، قرر تعليق السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوماً اعتباراً من الجمعة.

وذكرت، أن ترامب أعلن ذلك في كلمة بالمكتب البيضاوي، في خطوة للرد على الانتقادات بأنه لا يأخذ خطر كورونا بالجدية الكافية. وقال: «هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث».

ونقلت رويترز، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، أن الرئيس الأمريكي ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا «إمعاناً في التحوط من تفشي فيروس كورونا».