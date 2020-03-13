تعاونية الشارقة تفتتح فرعها الـ 35 في السيوح 4

افتتح ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، الفرع الخامس والثلاثين لتعاونية الشارقة الكائن في منطقة السيوح 4 في مدينة الشارقة، بتكلفة تصل لأكثر من 6 ملايين درهم تقريباً، وذلك استكمالاً لإنجازاتها المستمرة في إمارة الشارقة.

توجه ماجد الجنيد، بالشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على دعمه المستمر، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعته الدائمة، كما تقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، وجميع العاملين، على افتتاح فرع السيوح الجديد.

وأكد أن تعاونية الشارقة تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، حيث تنطلق بخطط استراتيجية مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع التجزئة، لتكون لها الريادة في السوق المحلي كأكبر التعاونيات وأقدمها في الدولة في تقديم الخدمة التعاونية على مدار 43 عاماً. وصرح الجنيد بأن إنشاء فرع السيوح يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة تعاونية الشارقة، بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة السيوح والمناطق التي تجاورها، ويعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية والمتمثلة بالانتشار في ربوع إمارة الشارقة كافة، وتقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

يقع الفرع بقلب منطقة السيوح على مساحة 1260م2، ويضم 12 ألف صنف‌ من المواد الغذائية وغير الغذائية، موزعة على الأقسام المختلفة، كما تتوفر بالفرع جميع الأقسام الطازجة مثل الخضار والفواكه والملحمة والمسمكة ومشوى اللحوم ومشوى الأسماك.