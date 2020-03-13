إطلاق «برج أورب» في مدينة محمد بن راشد ــ الحي الأول

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أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان، عن إطلاق «برج أورب - ORB

» الذي يُعد أحدث برج سكني يوفّر نمط حياة لا مثيل له، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم 10 مارس 2020 بمركز مبيعات الحي الأول.

وقد قام محمد عبد الناصر الخياط نائب الرئيس الأول في «ميدان ون» ونائب رئيس الشؤون التجارية والمنطقة الحرة بمجموعة ميدان باستعراض مميزات البرج والخدمات التي يوفرها، خلال الحفل الذي تضمن عدداً كبيراً من المديرين من مجموعة ميدان، وكبار المسؤولين والإدارة العليا لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، والوسطاء، والشركاء والضيوف البارزين الآخرين. على ارتفاع 20 طابقاً سوف يوفر «برج أورب» عدداً كبيراً من المزايا والمرافق الفريدة من نوعها لسكانه، ليضيف بُعداً جديداً إلى مجتمع دبي الراقي. وليعكس المشهد البانورامي المدهش الذي سيستمتع به سكان البرج بفضل موقعه المتميز المطل على البحيرة الكريستالية الممتدة بطول 7 كم، وتحيط بها مساحات خضراء واسعة.

ويحرص الحي الأول على تعزيز نمط حياة صحي ونشط للسكان، وذلك من خلال توفير مسار الدراجات يبلغ طوله 8.4 كيلومتر، كما يحتوي البرج على نادٍ صحي على السطح، مجهز بالكامل بأحدث الأجهزة، وهو ما يتيح للسكان إمكانية ممارسة التمارين الرياضية أمام مشهد بانورامي خلاب. وبركة سباحة على السطح، يطل على البحيرة الكريستالية المذهلة «كريستال لاغون» والمساحات الخضراء المحيطة بالمنطقة.