مبادرات جديدة لتفادي كارثة اقتصادية عالمية بسبب الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدّى انتشار فيروس كورونا السريع، إلى إحداث هزّة في الأسواق والاقتصادات المالية في جميع أنحاء العالم. فخلال الأسبوع الماضي فقط، شهدت أسواق الأسهم انخفاضاً كبيراً، وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، كما وصل الاقتصاد الصيني إلى حالة من الجمود، وانهار سوق السفر السياحي والتجاري، وتعطلت سلاسل التوريد الخاصة بإنتاج البضائع.

تضاعفت الجهود والمبادرات الرامية إلى تفادي حدوث كارثة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا الذي أجبر الإيطاليين الأربعاء على ملازمة منازلهم بعد الإغلاق التام في هذا البلد، حيث يسجل ارتفاع سريع في عدد ضحايا الوباء. وقد أثّر تفشي الفيروس، سلباً في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع إلى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو إقامة أحداث أخرى من دون جمهور المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا. وينعكس الوباء على الحياة اليومية للناس، وأشارت اليونيسكو إلى أن المدارس «أغلقت في 15 بلداً، بما يطول 363 مليون تلميذ وتلميذة.

واستكمالاً للإجراءات التي اتخذها العديد من الدول في وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية، تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار كندي (640 مليون يورو)، لدعم اقتصاد البلاد وتعزيز النظام الصحي في المقاطعات الموبوءة بكورونا. وفي أمريكا اللاتينية أعلن كلّ من كولومبيا والأرجنتين أنّهما ستضعان في الحجر الصحّي كل المسافرين الآتين من دول موبوءة بكورونا، وذلك في محاولة لمنع تفشي الوباء. وفي حين أدرجت القائمة الكولومبية كلاً من الصين وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا على قائمتها للدول الموبوءة، أضافت الأرجنتين إلى هذه الدول كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وإيران.

تليين التدابير في الصين

في المقابل، باشرت الصين تليين تدابيرها وأكد الرئيس شي جين بينج أن الوباء بات «تحت السيطرة عملياً». ولم تسجل سوى 24 إصابة جديدة في الساعات ال24 الأخيرة في الصين، في تباطؤ كبير لانتشار الوباء بالمقارنة مع مئات الإصابات الجديدة التي كانت الصين تسجلها يومياً في شباط/‏‏فبراير. لكن مع زيادة عدد الحالات الآتية من خارج الصين، أعلنت بلدية بكين أن جميع القادمين من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وألغت اليابان كل المناسبات العامة الرئيسية لإحياء ذكرى تسونامي 2011 الذي خلف نحو 18500 قتيل ومفقود وأدى إلى كارثة فوكوشيما النووية.

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حالة عدم يقين

من جهته يعزو جون جرينوود، كبير الاقتصاديين في إنفسكو، تفاعل الأسواق بشدة مع هذه الأحداث إلى حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بهذا الفيروس. ويقول في ذلك: «أرى بأنه من غير الممكن فهم ردود الفعل هذه إلا على المدى القصير، في ظلّ عدم قدرة أحد على التنبؤ بدقة بمسار هذا الفيروس. وكلنا يعلم أن الأسواق تكره «عدم اليقين». وسوف يواصل الاقتصاد الأمريكي نشاطه بشكل جيد للغاية على المدى المتوسط والطويل، ومن المتوقع أيضاً أن يستمر التوسع في دورة الأعمال».

وستنعكس أي إشارة إلى الضغوط في هذه الأسواق الطرفية أولاً، ثم ستنتقل عبر «سلسلة الدفع» لتؤثر في البنوك الأمريكية بصفتها مزودًا للدولار، وفي نهاية المطاف على الاحتياطي الفيدرالي بصفته مزودًا للدولار كملاذ أخير. ووفقًا لتحليل جرينوود، فلربما بدأت مشاكل التمويل تظهر بالفعل في أسواق المال الأمريكية، حيث حظي مزاد «ريبو» الأخير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لإعادة الشراء، بمعدل تغطية لثلاث مرات، مما يشير إلى أن التجار يتوقعون أن تكون الأسواق بحاجة إلى السيولة لتلبية متطلبات السيولة لبنوكها المراسلة في آسيا، أو لضمان أن تكون مستعدة لمزادات الخزانة الأمريكية المقبلة.

توفير السيولة لمواجهة «الذعر»

في محاولة لإبطاء وتيرة التراجع الاقتصادي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس في الأسبوع الماضي. ويعتقد جرينوود أن هذا التخفيض لم يكن كافياً، وكان مدفوعاً بنظريات مضللة حول ما يمكن أن تحققه أسعار الفائدة، إذ قال: «في نهاية المطاف، لا تتعلق السياسة النقدية بأسعار الفائدة. بل يتعلق الأمر بتوفير المبلغ المناسب من التمويل أو المبلغ المناسب من المال». ويعتقد جرينوود أن الاستجابة الصحيحة لمنع حدوث دوامة سلبية تتمثل في قيام الاحتياطي الفيدرالي بتوفير السيولة للتعامل مع حالة الذعر، وذلك من خلال شراء السندات وأذون الخزانة، أو صفقات إعادة الشراء، أو عن طريق زيادة مبلغ مقايضة الدولار الأمريكي المتاح للبنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا وتايوان وهونج كونج. ويمكن بعد انتهاء حالة الذعر، سحب السيولة حتى لا يتم ترك أموال زائدة في السوق قد تؤدي لاحقًا إلى حدوث تضخم.