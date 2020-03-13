النفط يتراجع 6% مع فرض ترامب حظراً للسفر بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أكثر من 6% يوم أمس الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ، قيوداً على الرحلات القادمة من أوروبا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية تفشيه بالجائحة.

وتفاقم تراجع النفط بفعل خطر تدفق سيل من الإمدادات الرخيصة بعد أن قالت السعودية والإمارات إنهما ستزيدان الإنتاج، في إطار مواجهة مع روسيا.

وتم تداول خام برنت منخفضاً 2.29 دولار بما يعادل 6.4% إلى 33.5 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي 1.66 دولار أو 5% ليسجل 31.32 دولار.

والخامان القياسيان منخفضان نحو 50% عن مستويات مرتفعة، بلغاها في يناير/ كانون الثاني، وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج 1991، بعد أن شنت السعودية حرب أسعار. واتسع فارق السعر بين أسعار برنت في الأجل القريب وفي الأجل الأطول ليسجل أكبر فارق في خمس سنوات، ما حفز المتعاملين على ملء الخزانات بالنفط بغرض تخزينه للتسليم في وقت لاحق بينما يراهنون على أن الأسعار سترتفع.

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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يهبط الطلب العالمي على النفط بمقدار 910 آلاف برميل يومياً في الربع الأول، وهو ما يثير شبح ركود عالمي. لكن ما زالت تتوقع أن يرتفع الطلب على الخام هذا العام، وهى توقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي تنبأت بأن الطلب على الخام هذا العام سيسجل أول هبوط سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وخفضت إدارة المعلومات توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 660 ألف برميل يومياً، وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 370 ألف برميل يومياً إلى 101.2 مليون برميل يومياً. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضاً توقعاتها لنمو الطلب وحذرت من مزيد من التعديلات النزولية.

يأتي معظم الهبوط في الطلب من الصين حيث ألحق تفشي فيروس كورونا أضراراً شديدة بالاقتصاد ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك النفط بمقدار 480 ألف برميل يومياً. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو الطلب الأمريكي على النفط بمقدار 350 ألف برميل يومياً في الربع الأول، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة البالغة 260 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع مجمل الطلب الأمريكي للعام بكامله بمقدار 60 ألف برميل يومياً إلى 20.25 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 760 ألف برميل يومياً في 2020 ليصل إلى 12.99 مليون برميل يومياً، مخفضة بذلك توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 960 ألف برميل يومياً. وأضافت أنها تتوقع أن يهبط الإنتاج في 2021 إلى 12.66 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أول انكماش في الإنتاج الأمريكي منذ 2016. وتتباطأ الوتيرة القياسية لنمو إنتاج النفط الأمريكي مع قيام شركات بتقليص الإنفاق على حفر الآبار الجديدة. (رويترز)