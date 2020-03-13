الاتحاد للطيران تعلق خدماتها على بعض المسارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق خدماتها على بعض المسارات في منطقة الخليج وإلى الصين وهونج كونج، وسيتم إعفاء الضيوف المطالبين بإلغاء رحلاتهم أو تعديل خطط سفرهم من الرسوم المترتبة على ذلك لأسباب ذات صلة بالقيود المفروضة نتيجة انتشار كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وعملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، خفضت الاتحاد للطيران بشكل ملحوظ عدد الرحلات بين أبوظبي والسعودية.

واعتباراً من 11 مارس، قامت شركة الطيران بتشغيل رحلة يومية واحدة إلى كل من الرياض وجدة والدمام، وأن الرحلات إلى هذه الوجهات الثلاث متاحة فقط لمواطني السعودية. ومع ذلك، لن يتم فرض أي قيود على رحلات العودة إلى أبوظبي من هذه الوجهات. وقد علقت الاتحاد للطيران رحلاتها بين أبوظبي والمدينة المنورة حتى إشعار آخر.

ووفقاً لتوجيهات هيئة الطيران المدني في البحرين، علقت الاتحاد للطيران إحدى الرحلات الثلاث اليومية التي تشغّلها بين أبوظبي والبحرين. تم تعليق الرحلة EY 375 التي تغادر أبوظبي عند الساعة 12.45 من بعد الظهر والرحلة EY 376 التي تغادر البحرين عند الساعة 2.50 من بعد الظهر حتى إشعار آخر، وأعاد المسافرون حجز رحلاتهم على خدمات أخرى.

وتماشياً مع تعليمات السلطات المعنية في دولة الإمارات، قامت الاتحاد للطيران، بخفض عدد رحلاتها بشكل مؤقت إلى الصين عقب تفشي كوفيد - 19.

وقد علقت الاتحاد رحلاتها اليومية بين أبوظبي وشنغهاي والرحلات الثلاث التي تُشغّلها أسبوعياً بين أبوظبي وتشنغدو، بالإضافة إلى الرحلات اليومية بين بكين وناجويا في اليابان.

كما تم تعليق الرحلات بين أبوظبي وهونج كونج اعتباراً من 21 فبراير لغاية 28 مارس نظراً لانخفاض الطلب.

وتستمر الرحلات اليومية بين أبوظبي وبكين، ولكن المسافرين من بكين سيخضعون لفحص درجة حرارتهم.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات بمنع مواطني الدولة من السفر إلى تايلاند اعتباراً من 25 فبراير 2020 وحتى إشعارٍ آخر.

وستستمر الاتحاد بتشغيل رحلاتها من أبوظبي إلى جميع وجهاتها في تايلاند كالمعتاد، والتي تشمل بانكوك وبوكيت، ولكن جميع المسافرين الذين يسافرون على هذه الرحلات سيخضعون لفحص درجة حرارتهم قبل الهبوط في مطار أبوظبي، وسيخضعون أيضاً لفحوصات إضافية عند الوصول.