«المركزي» الأوروبي.. إجراءات تحفيز والفائدة بلا تغيير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خالف البنك المركزي الأوروبي التوقعات، وقرر الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند سالب 0.5%. وأعلن عقب اجتماعه، يوم أمس الخميس، حزمة دعم مالي، يجدد من خلالها سياسات التيسير الكمي، في مواجهة تبعات الانتشار السريع لفيروس «كورونا» على اقتصادات أوروبا والقطاع المصرفي، وتشمل الحزمة شراء المزيد من السندات التي تركز على القطاع الخاص بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الجاري.

وتضمنت الحزمة كذلك منح قروض طويلة الأجل للبنوك؛ لتوفير السيولة بشكل فوري، ومنح شروط تفضيلية أكثر على برنامجها للقروض المستهدفة للنظام المصرفي. وتقديم أسعار إقراض أفضل للشركات المتوسطة والصغيرة.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من مخاطر نحو الهبوط على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وذكرت لاجارد على هامش مؤتمر صحفي بأن سعر صرف اليورو ليس عاملاً في تحديد السياسة النقدية، كما أن الهبوط في أسعار النفط يؤثر تأثيراً سلبياً على التضخم.

ودعت لاجارد لتبني خطط طموحة وتنسيق بين الساسات النقدية والمالية في منطقة اليورو؛ لمواجهة أزمة تفشي فيروس «كورونا». وأكدت أن البنك المركزي الأوروبي سيدعم التمويل وتوفير السيولة للأسر والشركات والبنوك في دول التكتل الموحد.

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ووافق البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تحفيز جديدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لوباء فيروس «كورونا»، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قد تحبط الأسواق المالية.

وقال البنك المركزي، إنه سيقدم قروضاً جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة، وسيزيد بشكل مؤقت شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.

كانت الأسواق تضع في حسبانها خفضاً بمقدار عشر نقاط أساس في فائدة الإيداع إلى سالب 0.6 في المئة، بالرغم من أن عدداً من صانعي السياسات عبّروا عن شكوك عميقة حيال قيمة أي خفض آخر.

وبعد قرار الخميس، تظل فائدة البنك المركزي الأوروبي للإيداع عند سالب 0.5 في المئة، ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسي صفراً في المئة.