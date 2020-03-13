شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أكدت شركة «إعمار العقارية» الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص إيقاف وحدتها للضيافة، الحجوزات مؤقتاً في 3 فنادق بدبي بسبب تأثر الطلب بفيروس كورونا.

* وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأن شركتها التابعة «إعمار للضيافة» قررت إعطاء الأولية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال عدد محدد من أصولها الفندقية الرئيسية، وذلك نظراً للتطورات الحالية لفيروس «كورونا» وتأثيره غير المسبوق في حركة السياحة العالمية.

* وأشارت إلى أن قرار تركيز النشاط جاء بشكل مؤقت بعد بحث مستفيض حول زيادة فعالية مواردها، مؤكدة أن كافة الخدمات المشتركة بتلك الفنادق المحددة كالمطاعم والمسابح والقاعات الرياضية ستستمر في العمل بطاقتها الكاملة على النحو المعتاد لخدمة عملائها من السكان والزوار من الفنادق الأخرى.

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ 17 من مارس الجاري لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

* أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» أن تاريخ آخر يوم للشراء للحصول على التوزيعات النقدية بواقع 15% وأسهم المنحة بنحو 5% سيكون في ال 18 من مارس الجاري، على أن يكون ال 19 مارس تاريخ الاستبعاد من الأرباح.

* ينظر مجلس إدارة «مجموعة الشارقة» في ال 24 من مارس الجاري اقتراح توزيع أرباح من عدمه.

* أوصى مجلس إدارة «الفجيرة الوطنية للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية 8% وأسهم منحة 10% على المساهمين عن 2019، ودعوة الجمعية للانعقاد في ال 14 من إبريل.

* ينظر مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» في ال 22 من مارس الجاري مناقشة توزيع الأرباح من عدمه.

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* يناقش مجلس إدارة شركة «فودكو القابضة» في ال 18 من مارس الجاري للنظر في مقترح توزيع الأرباح عن 2019.

* دعا مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، 12 إبريل المقبل، وأوصى بعدم توزيع مكافأة لأعضاء المجلس، وعدم توزيع أرباح للمساهمين للسنة المالية 2019.

* تنظر الجمعية العمومية لشركة الصقر الوطنية للتأمين، خلال اجتماعها 15 إبريل المقبل، مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.

* صادقت الجمعية العمومية لبنك «دبي التجاري» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك، كما وافقت على السماح للأجانب بتملك في أسهم البنك بنسبة لا تزيد على 40%.

وأشار البنك في بيان، إلى أن الجمعية وافقت على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار، وإصدار أي سندات دين منضوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

وأضاف البنك أن الجمعية وافقت على إصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة في حدود مبلغ 750 مليون دولار وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة.

* أوصى مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية 2019، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم 13 إبريل المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يكون الاجتماع يوم 20 إبريل 2020.

* أوصى مجلس الإدارة لشركة «اللاينس للتأمين»، بتوزيع أرباح نقدية 30% (ما يعادل 30 درهماًً/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2019، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم 14 إبريل المقبل.