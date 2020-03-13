نوفاك: نواصل الحوار مع «أوبك».. وخفض الإنتاج ليس الخيار الأفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع رويترز أول أمس الأربعاء، إن تهاوي سعر النفط هذا الأسبوع أصبح حتمياً وإنه لا جدوى من تعميق خفض إنتاج الخام حتى يتضح حجم تأثير فيروس كورونا في الطلب.

وفشلت السعودية الأسبوع الماضي في الحصول على موافقة موسكو على تخفيضات إنتاجية أعمق أثناء اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+. وعقب ذلك الخلاف، هددت السعودية بإغراق السوق بالنفط. وهبطت أسعار الخام بما يصل إلى الثلث يوم الاثنين، وتراجعت مجدداً الأربعاء.

واقترحت أوبك إضافة 1.5 مليون برميل يومياً إلى التخفيضات الإنتاجية، وطُلب من روسيا خفض إضافي قدره 300 ألف برميل يومياً. ووصف سوروكين المهمة، التي كانت ستضاعف حصة موسكو في التخفيضات إلى 600 ألف برميل يومياً، بأنها تنطوي على تحديات فنية. وقال إنه لا جدوى من زيادة التخفيضات حتى يدرك الجميع حجم الانخفاض الذي قد يشهده الطلب.

وأضاف: «لا يمكننا أن نتصدى لوضع يهبط فيه الطلب بينما لا يوجد وضوح بشأن القاع الذي سيصل إليه». ويحضر سوروكين كل الاجتماعات المشتركة مع أوبك مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، واختص رويترز بأول مقابلة صحفية له منذ اجتماع الأسبوع الماضي.

واقترحت روسيا تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية التي تبلغ 1.7 مليون برميل لثلاثة أشهر أضافية على الأقل لمحاولة تقييم التأثير الحقيقي لتفشي فيروس كورونا في الطلب، لكن أوبك رفضت. واعتباراً من أول إبريل/ نيسان يمكن لجميع المنتجين في أوبك+ أن يضخوا النفط كما يريدون. وقال سوروكين إن روسيا تعتقد أن أسعار النفط ستجد توازناً في نطاق 45-55 دولاراً للبرميل.

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وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال الأربعاء، إن خطط السعودية لزيادة إنتاجها والخصم من أسعار خامها «ليست الخيار الأفضل على الأرجح» مع احتدام الخلافات بشأن سياسة الإنتاج بين الموردين الكبيرين. وقال نوفاك للصحفيين: «رأينا إعلاناً قوياً من السعودية بشأن خفض في أسعار النفط لإنتاجها. هذه فعلياً مبادرة للترويج. المملكة أعلنت أيضاً عن زيادة في إنتاجها. نعتقد أن هذا ليس الخيار الأمثل». وأضاف: «روسيا تجري اتصالات هاتفية مع منتجين من أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة الذين أوجدوا تحالفاً غير رسمي يعرف بأوبك+ يقدم دعماً لأسعار النفط منذ 2016. نحن نواصل الحوار مع أوبك». مضيفاً أن روسيا سترسل ممثلاً لها إلى اجتماع فني لأوبك+ من المقرر عقده في 18 مارس/ آذار في فيينا.

وبعد أن فشل اجتماع يوم الجمعة في التوصل لاتفاق، قالت أوبك إن جميع القيود على الإنتاج ستلغى بنهاية مارس/ آذار. وقال نوفاك: «سيكون من الصواب الإبقاء على الإنتاج عند نفس المستويات في الربع الرابع. مما يؤسف له أن شركاءنا رفضوا هذا المقترح».

حثت لوك أويل، ثاني أكبر شركة للنفط في روسيا، الدول المنتجة للخام، على مواصلة التعاون للتغلب على آثار فيروس كورونا في سوق الطاقة. وأبلغ وحيد الكبيروف رئيس لوك أويل مستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أيضا أنه يتوقع اجتماعاً هذا الشهر للجنة خبراء من أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة لوضع مقترح لاستقرار سوق النفط التي هوت مع انهيار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لكبح الإمدادات.

وقال الكبيروف: «آمل أنه بعد اجتماع اللجنة الفنية لأوبك+، فإن الدول سيكون بمقدورها التوصل إلى قرار يحقق المنفعة المشتركة، وهو ما سيسمح باستقرار الأسعار والسوق».

وشركة لوك أويل أحد أقوى المؤيدين لتعاون روسيا مع أوبك. وأبلغ مدير بالشركة المؤتمر أن خطط لوك أويل لزيادة إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 1% هذا العام لم تتأثر بهبوط أسعار الخام وأنها ستلتزم بخطة لإنفاق 550 مليار روبل (7.7 مليار ولار) في 2020. وقال الكبيروف إن لوك أويل أفضل استعدادا للنفط الرخيص، مما كانت قبل خمسة أعوام، عندما اجتاحت اضطرابات الأسواق بسبب تخمة في المعروض هوت بأسعار الخام. (رويترز)