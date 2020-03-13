عمومية «الخليج للملاحة» تناقش إصدار صكوك إسلامية بـ 125 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة القابضة» يوم 29 مارس الجاري، إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تقدر ب 125 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنه هذا الإصدار سيتم من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وذلك وفقاً للشروط التالية: الشركة المصدرة: هي شركة ذات غرض خاص سيتم تأسيسها في جزر الكايمن. نوع الورقة المالية: صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل لأسهم. نوع الصكوك: متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. سعر إصدار الصك الواحد: 1 درهم مقابل كل صك. دفعات الأرباح: 12% سنوياً تدفع كل 6 أشهر. تاريخ الإصدار: سيتم تفويض مجلس الإدارة. تاريخ التصفية / الاستحقاق النهائي: 5 سنوات من تاريخ الإصدار. ضمانات: لن يتم تقديم أي ضمانات أو رهونات مقابل الإصدار. ترتيب الصكوك من حيث أولوية السداد: مباشرة بعد الدائنين الممتازين أو المضاربين لديهم بموجب القانون أو اتفاق كتابي وبالتساوي مع الدائنين الآخرين غير الضامنين لديهم وغيرهم من الدائنين. علاقة حامل الصكوك بالشركة: سيقتصر عرض الإصدار على المستثمرين المؤهلين فقط، ولكن قد يكون بعض المستثمرين المؤهلين المستهدفين ضمن المساهمين الحاليين في الشركة، لذلك سيتم تخصيص أي جزء من الطرح لأطراف ذات علاقة بالشركة، فلن يكون لهم حق التصويت. وأضافت الشركة أنه سيتم خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك، وتفويض وتكليف أي من أعضاء المجلس منفردين بتمثيل الشركة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ل 5 إبريل 2020.