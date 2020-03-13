شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات بين الإمارات ومطارات إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات توجيهات بتعليق جميع رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي بين دبي ومطارات إيطاليا .وسوف تعمل آخر رحلة يوم غد السبت.

وأضاف:نواصل العمل مع السلطات لمراقبة تطور الأوضاع ونتطلع إلى استئناف عملياتنا عندما يصبح الوضع آمناً.

كماقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي ل«الخليج»، إنه تقرر تعليق الرحلات بين دولة الإمارات ومطارات إيطاليا، باستثناء روما بشكل مؤقت، اعتباراً من اليوم الجمعة 13 ، حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.

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