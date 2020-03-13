مبادرات جديدة لمواجهة «الوباء» وتفادي كارثة اقتصادية عالمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد يوم على إعلان سلسلة حزم دعماً ب 300 مليار دولار حول العالم، ومع تحول فيروس كورونا، رسمياً، إلى وباء عالمي، بحسب منظمة الصحة العالمية، تضاعفت الجهود والمبادرات الرامية إلى تفادي حدوث كارثة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا.
أمريكا..
50 مليار دولار قروضاً
ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، توفر قروضاً بقيمة 50 مليار دولار للشركات المتوسطة والصغيرة، وتمنح الأفراد مع الشركات فترة سماح تصل إلى 3 أشهر.
أوروبا..
120 مليار يورو حزمة دعم
خالف المركزي الأوروبي التوقعات، وقرر الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند -0.5%. وأعلن عن حزمة دعم مالي، جدد من خلالها سياسات التيسير الكمي وتشمل شراء المزيد من السندات التي تركز على القطاع الخاص بقيمة 120 مليار يورو وقروض طويلة الأجل.
كندا..
640 مليون يورو
أعلنت الحكومة الكندية عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار كندي (640 مليون يورو)، لدعم اقتصاد البلاد وتعزيز النظام الصحي في المقاطعات الموبوءة بكورونا.
أستراليا..
11 مليار دولار
كشفت أستراليا عن خطة إنفاق ضخمة بقيمة 11 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، للمساعدة على تجنب أول ركود لها في 29 عاماً.
هونج كونج..
1280 دولاراً لكل مقيم
تمنح حكومة هونج كونج مبلغ 10,000 دولار هونج كونج (1280 دولاراً أمريكياً) لكل مقيم دائم، في جهودها للتغلب على الركود الناجم عن أشهر من الاحتجاجات الشعبية والتي تفاقمت الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
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